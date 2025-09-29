Un grave accidente de tránsito se registró este martes a las 15.50 horas en la Avenida de Circunvalación, carril Este, en el trayecto comprendido entre Avenida Libertador San Martín y Roque Sáenz Peña. En el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos y un motociclista debió ser hospitalizado.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho comenzó cuando un Peugeot 408 azul, dominio LGS 470, conducido por María del Valle Sevilla (54), redujo la velocidad porque delante suyo circulaba un camión que transportaba bidones de agua. En esa maniobra fue impactado en la parte trasera izquierda por una motocicleta Corven 250 cc, color roja y negra, sin dominio, manejada por Ricardo Daniel Pacheco (43).

Tras el choque, el motociclista perdió el control y cayó en medio de la calzada. Detrás, una Volkswagen Gol Trend azul, dominio IOT 034, conducida por María Pía Rodríguez (31), frenó de manera brusca para evitar arrollarlo. Sin embargo, su auto fue embestido desde atrás por una Toyota Hilux SW4, dominio HXA 990, al mando de Rafael Nicolás Olaya (57).

Producto del accidente, Pacheco sufrió traumatismo encéfalocraneano (TEC), heridas cortantes en el rostro y politraumatismos. Una ambulancia lo trasladó consciente al Hospital Rawson. En tanto, los otros conductores resultaron ilesos y los test de alcoholemia practicados a todos arrojaron resultados negativos.

En el lugar trabajaron funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal subrogante Dr. Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Dr. Adrián Elizondo Sierra, además de personal policial de Brigada bajo la supervisión del Oficial Ricardo Villalba.