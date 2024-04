Hacen casi cuatro meses desde que asumió el nuevo Gobierno de Javier Milei y, desde entonces, llegaron decenas de modificaciones que alteraron -para bien o para mal- la cotidianidad de todos. Desde allí, los argentinos vivimos inmersos en un mar de preguntas relacionadas con la economía, principalmente cada vez que visitamos un supermercado. Algunos de los ejemplos más comunes son cuestionar que, ante la caída del dólar y la inflación… ¿Por qué no bajan los precios?, o ¿por qué hay tantas promociones?, e incluso nos preguntamos ¿qué conviene a la hora de hacer las compras? Esos y otros interrogantes son respondidos en esta nota por un especialista sanjuanino.

Para entender cómo las decisiones macroeconómicas de un Gobierno repercuten en las góndolas y, por ende, en los bolsillos de todos, DIARIO HUARPE dialogó con el economista Luis Aveta, quien analizó la situación actual y le puso fin a algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen los argentinos cada vez que visitan el súper. Además, examinó los primeros meses de Milei en el poder, y dio un duro diagnóstico sobre cuándo podría terminar la crisis económica en el país.

-Si cayeron el dólar y la inflación… ¿Por qué no bajan los precios?

-El tema de que la inflación bajó, en realidad es que bajó la velocidad de la inflación, o sea, se está desacelerando, pero no significa que estemos en deflación, por lo cual sigue habiendo aumentos en los precios de todos los productos. La inflación está constituida y generada por los que se llaman servicios regulados por el Estado, como la luz, el gas y los combustibles, que por más que las empresas productoras no suban los precios, el gobierno igual aumenta porque tiene los valores de los impuestos atrasados, y eso hace que se reduzca la recaudación.

Hay que tener en cuenta que se vienen más aumentos en estos servicios y eso influye en los costos de los grandes y pequeños comerciantes. Por lo tanto, no hay forma de que esto se pueda frenar hasta que el Gobierno deje de echarle nafta a la inflación.

-¿Por qué se ofrecen promociones como el 2x1, o descuentos por la compra de más de una unidad, pero no se bajan los precios?

-Eso es una política de venta de cada uno de los negocios, pero el tema de las promociones es que son para sacarse de encima productos que están al borde del vencimiento. Por ejemplo, es la primera vez en la historia que en Argentina la mayoría de los supermercados tienen la bebida cola más vendida en el mundo con un sobrestock al borde del vencimiento. O sea, la cantidad de stock que está a punto de perderse es lo que está haciendo que pongan esas ofertas de 2x1. Es decir, se están sacando lo viejo. Es necesario que esto comience a regularse para que dejen de existir estas promociones y lo que en verdad se acomoden sean los precios reales.

-¿Qué consejos son útiles a la hora de hacer las compras?

-¡Camine señora, camine!, aunque en verdad hoy no hace falta caminar tanto, ya que todos los negocios tienen sus páginas de internet. En ellas se puede ver los precios de todos los productos y así hacer una comparación para saber cuál es la mejor opción y hacer el viaje más corto.

Si después de pagar las deudas del mes pasado, el sueldo te alcanza para hacer una compra grande en efectivo, lo recomiendo porque así siempre se obtiene un mejor precio. Lo ideal es ir a lugares de menor costo como los son los mercados concentradores, y tratar de comprar productos que no estén próximos a vencer.

-¿Estamos atravesando la famosa estanflación de la que tanto habló Milei?, ¿creés que el Gobierno está cumpliendo con su plan económico inicial?

-Estamos en una “depreflación (sic)”, tenemos una tremenda depresión económica con una tremenda inflación, un hecho que ocurre muy pocas veces en el mundo, y que nosotros lo vivimos cíclicamente.

El Gobierno está cumpliendo con una parte de su plan al no emitir para el gasto público, pero a cambio de licuar jubilaciones y sueldos, complicando a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, considero que no cumplió cuando aseguró que al ajuste lo pagaría la casta política que, claramente, no son los jubilados, ni las amas de casa, ni los trabajadores de a pie.

-Milei dijo que vienen los meses más duros… ¿Hasta cuándo va a durar la crisis?

-Los meses más duros pueden durar hasta julio si es que la sociedad lo resiste, hay que ver cuánto aguantan los argentinos que les sigan aumentando todos los costos, sin tener mejores ingresos.

Es imposible pronosticar cuánto puede durar una crisis en Argentina, pero sí se puede hacer una comparación con otro país que vivió una situación similar, como lo fue Grecia. A ellos el ajuste les duró ocho años, así que es podría ser también nuestro plazo.