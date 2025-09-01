En un operativo de prevención del delito en San Juan, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo un joven de 23 años que se encontraba vendiendo estupefacientes en un espacio público de la Capital sanjuanina. El hecho ocurrió en la plaza Juan Jufré, en el barrio de Concepción, donde los efectivos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) sorprendieron al muchacho en pleno acto de comercialización de drogas.

Los agentes federales, que realizaban una recorrida por la zona, identificaron al sujeto cuando este intentó llevar a cabo una venta bajo la modalidad de delivery. Al notar la presencia policial, el joven, cuya identidad no fue revelada, no opuso resistencia y entregó de manera voluntaria el resto de la sustancia que le quedaba en su poder, antes de que se realizara la requisa.

Los envoltorios de estupefacientes que le quredaban al detenido para la venta.

Una vez consumada la detención, los efectivos labraron el acta judicial correspondiente. El joven fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia Federal, que lo investigará por una infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

La detención, que se produjo en una plaza concurrida por vecinos y familias, resalta el persistente accionar de la Policía Federal en la provincia, cuyo objetivo es desbaratar puntos de venta de drogas y llevar a los responsables ante la Justicia. El caso es un claro ejemplo de la modalidad de narcomenudeo que se observa en diferentes puntos de la provincia, donde los dealers eligen lugares públicos para concretar sus transacciones ilícitas, sin importar siquiera que frente a la plaza se encuentra una comisaría, la Segunda.

La investigación continuará su curso en el ámbito de la Justicia Federal para determinar el alcance de la actividad ilícita del joven y si formaba parte de una red de narcotráfico más grande que operaba en la zona. Las autoridades judiciales no descartan que en los próximos días se realicen más allanamientos relacionados con la causa.