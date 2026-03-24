Una escena estremecedora se vivió en la NBA cuando un jugador de los Golden State Warriors sufrió una grave lesión en la rodilla tras intentar una volcada durante un partido. En plena acción, el basquetbolista cayó de manera brusca y su rodilla se dislocó, lo que provocó la inmediata preocupación de compañeros, rivales y público presente.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos y obligó a detener el juego de inmediato. Los médicos ingresaron rápidamente al campo para asistir al jugador, que quedó tendido en el suelo con evidentes signos de dolor. Las imágenes del momento generaron fuerte impacto y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según se informó, la lesión fue producto del mal apoyo tras el salto, en una jugada que parecía rutinaria pero terminó en una consecuencia grave. Este tipo de acciones, frecuentes en el básquet de alto nivel, conllevan un alto riesgo debido a la intensidad y exigencia física de los movimientos.

El jugador fue retirado en camilla y trasladado para realizar estudios médicos, mientras se aguarda un parte oficial sobre la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación. En estos casos, una dislocación de rodilla puede implicar daños en ligamentos y una larga inactividad.

El episodio generó conmoción dentro del mundo del básquet y volvió a poner en foco los riesgos físicos de la competencia en la NBA, donde la exigencia y el ritmo de juego aumentan la probabilidad de lesiones de este tipo.