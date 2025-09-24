El actual jugador de San Martín, Nicolás Pelaitay, informó a través de sus redes sociales que su bicicleta fue robada en un reconocido club de pádel, donde había concurrido.

Nicolás Pelaitay, quien fue una pieza clave en el último ascenso de San Martín, compartió una fotografía de su rodado acompañada de un mensaje: “Me la acaban de robar en San Juan Pádel Club. Se agradece difusión”. Con esta publicación, el futbolista solicitó ayuda a la comunidad para intentar recuperar su medio de transporte.

El volante señaló que la bicicleta no solo le sirve para trasladarse, sino también para realizar entrenamientos y mantener su preparación física de cara a los partidos que disputa con el equipo. La difusión del caso busca que vecinos y seguidores puedan colaborar con información que permita dar con el paradero del rodado.