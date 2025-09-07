El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un inconveniente de salud durante una conferencia de prensa tras el Gran Premio de Monza. El joven deportista se vio obligado a retirarse de forma repentina debido a una baja de presión. El suceso se produce en un momento de gran presión para el automovilista, quien realiza un importante esfuerzo físico y se encuentra bajo la constante evaluación de su escudería, Alpine, para definir su futuro en la competición.

Aunque la escudería francesa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, se pudo observar al joven de 22 años visiblemente afectado mientras dialogaba con los periodistas. En un video que se hizo viral en redes, se ve cómo su expresión cambia al momento de responder una pregunta y, de manera intempestiva, se marcha del lugar. La situación sorprendió a los presentes, incluido a su acompañante de prensa de la escudería, dejando en evidencia el malestar del piloto.

La situación del deportista es compleja, ya que no solo enfrenta las altas temperaturas y el desgaste de la carrera, sino también la incertidumbre por su continuidad en la Fórmula 1. Si bien se confirmó la renovación de Pierre Gasly, uno de los pilotos de Alpine, la decisión sobre el futuro de Colapinto sigue en suspenso y dependerá de sus actuaciones en las últimas ocho carreras del campeonato. A la suma de estos factores, representa un gran desafío para el joven automovilista, quien tiene por delante una intensa agenda de competiciones, situcaión que no le premiten relajarse y disfrutar de cada competencia.

Las carreras que le quedan a Franco Colapinto

Quedan por disputarse las siguientes ocho carreras del campeonato: