Un merendero celebró el Día del Niño con un gran asado para cientos de niños
POR REDACCIÓN
El merendero “Corazones Contentos” festejó el Día del Niño con un almuerzo solidario que convocó a más de 100 pequeños del barrio 2 de Abril, en Rawson. La propuesta incluyó la entrega de más de 250 sándwiches de carne a las llamas y bondiolitas braseadas al disco, preparados con productos de primera calidad para que los chicos pudieran comer a gusto y repetir todas las veces que quisieran.
La iniciativa fue impulsada por los fundadores del merendero, Melisa Gil, Noemí Araoz, Mariela Aciar, Milton Aciar y Eduardo Aciar, quienes contaron con el apoyo de “Tridente Eventos” de Pablo Gaston Tejada Ruiz. El reconocido chef, que ha representado a San Juan y a la Argentina en competencias gastronómicas, llegó acompañado por su esposa Sara, sus hijos León y Juan Ignacio, y su amigo Mariano Reinoso, sumando esfuerzo y compromiso a la jornada.
El objetivo del encuentro fue no solo agasajar a los niños, sino también transmitir valores de solidaridad, buena alimentación y trabajo en comunidad. “Queremos que los chicos vivan experiencias que les den esperanza y alegría, y que sepan que siempre hay gente que los acompaña”, señalaron desde la organización.
El merendero, que busca constituirse como asociación civil vecinal para recibir aportes y colaboraciones, también trabaja en nuevos proyectos para el barrio, como torneos de fútbol y escuelas deportivas, con el fin de promover el deporte y la educación.
La actividad se desarrolló en un clima familiar y festivo, con niños que se retiraron felices y pidieron que la experiencia se repita. Para los organizadores, fue una muestra más de que la cocina y el compromiso social pueden ir de la mano, fortaleciendo vínculos y dejando huellas positivas en la comunidad.
Dato:
El próximo 16 de agosto, los asadores de "Tridente Eventos" estarán en la Difunta Correa llevando a cabo la misma iniciativa del festejo del Día del Niño para la gente de Caucete.
