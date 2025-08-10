El merendero “Corazones Contentos” festejó el Día del Niño con un almuerzo solidario que convocó a más de 100 pequeños del barrio 2 de Abril, en Rawson. La propuesta incluyó la entrega de más de 250 sándwiches de carne a las llamas y bondiolitas braseadas al disco, preparados con productos de primera calidad para que los chicos pudieran comer a gusto y repetir todas las veces que quisieran.

El cocinero Gastón vino acompañado de su familia y un amigo. (Foto gentileza)

La iniciativa fue impulsada por los fundadores del merendero, Melisa Gil, Noemí Araoz, Mariela Aciar, Milton Aciar y Eduardo Aciar, quienes contaron con el apoyo de “Tridente Eventos” de Pablo Gaston Tejada Ruiz. El reconocido chef, que ha representado a San Juan y a la Argentina en competencias gastronómicas, llegó acompañado por su esposa Sara, sus hijos León y Juan Ignacio, y su amigo Mariano Reinoso, sumando esfuerzo y compromiso a la jornada.

El merendero está a cargo de Melisa Gil, Noemí Araoz, Mariela Aciar, Milton Aciar y Eduardo Aciar. (Foto gentileza)

Pablo Tejada junto a su esposa Sara, sus hijos León y Juan Ignacio. (Foto gentileza)

El objetivo del encuentro fue no solo agasajar a los niños, sino también transmitir valores de solidaridad, buena alimentación y trabajo en comunidad. “Queremos que los chicos vivan experiencias que les den esperanza y alegría, y que sepan que siempre hay gente que los acompaña”, señalaron desde la organización.

Cientos de niños esperaron para almorzar y festejar su día. (Foto gentileza)

El merendero, que busca constituirse como asociación civil vecinal para recibir aportes y colaboraciones, también trabaja en nuevos proyectos para el barrio, como torneos de fútbol y escuelas deportivas, con el fin de promover el deporte y la educación.

Desde carne hasta cosas dulces, el merendero regaló alegría a los niños. (Foto gentileza)

La actividad se desarrolló en un clima familiar y festivo, con niños que se retiraron felices y pidieron que la experiencia se repita. Para los organizadores, fue una muestra más de que la cocina y el compromiso social pueden ir de la mano, fortaleciendo vínculos y dejando huellas positivas en la comunidad.

Dato:

El próximo 16 de agosto, los asadores de "Tridente Eventos" estarán en la Difunta Correa llevando a cabo la misma iniciativa del festejo del Día del Niño para la gente de Caucete.