Un ministro, el gran abonado del semáforo

Pasó otro jueves en el Café de la Política de Yo Te Invito y como es costumbre te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el ansiado y polémico “Semáforo de los políticos”. Esta semana con un plus legislativo.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Víctor Doña / Pte del EPSE

San Juan ya tiene 26 proyectos fotovoltaicos si se tiene en cuenta los construidos y aquellos que están en proceso, lo que la pone en el puesto número uno a nivel nacional. Este número lo alcanzó con la autorización de Cammesa para construir dos parques solares más, el Sierras de Ullum que sumará 58 MW de potencia y el Parque Solar Zonda I, de 45 MW. Esta aprobación abre la puerta a una inversión de 106 millones de dólares. Los parques estarán listos entre abril del 2022 y febrero del 2023.

AMARILLO: Armando Sánchez / Intendente de Pocito

En plena emergencia impulsada por la destrucción de viviendas precarias debido al terremoto de enero, sumado a las inundaciones que se dieron semanas después, generó que las grietas también se abrieran entre el intendente de Pocito Armando Sánchez y los concejales. Los últimos elevaron su voz crítica luego que adviertan que el jefe comunal no permite ser ayudado en el trabajo en plena crisis. Además, denunciaron que no permite el tratamiento de proyectos de la oposición y no responde a los pedidos de informe.

ROJO: Felipe de los Ríos / Ministro de Educación

Pasó el primer viento Zonda fuerte de agosto y el ministro de Educación Felipe de los Ríos nuevamente quedó en el ojo del temporal por la forma de comunicar si el fenómeno climatológico suspendía o no el dictado de clases. La primera información decía que la actividad era normal para los turnos mañana y tarde, luego, ya sobre el ingreso del turno vespertino se informó que no habría clases para ese turno y el nocturno. En el inicio del jueves la confusión se había apoderado de muchos papás que no sabían, a ciencia cierta, si había o no clases.

Rumores de pasillo

Quien se va solo, vuelve sin que lo llamen: Dicen que los diputados Marcelo Mallea y Miguel Ángel Sánchez, de Angaco y San Martín respectivamente, que ni bien asumieron conformaron el Bloque del Este quisieron sumarse al Bloque ADN pero les cerraron la puerta en la cara.

Malestar opositor: Hay mucho enojo de Consenso Ischigualasto con diputados de Juntos por el Cambio que declararon que la elección está polarizada y que la tercera opción hoy no es viable. Tanto fue el malestar, que se pensó en hacer una conferencia de prensa para desafiarlos públicamente para ver qué espacio es más opositor a Uñac.