Publicidad
Publicidad

Policiales > Comisaría 29ª

Detuvieron a un hombre que intentó robar en una casa de Santa Lucía

Un hombre de 29 años fue detenido por la policía tras ser hallado escondido debajo de una cama en una vivienda de calle Colón Norte. No se registraron daños ni faltantes en la propiedad. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El hecho delictivo ocurrió en una vivienda ubicada en Calle Colón, en Santa Lucía. 

Un hombre fue aprehendido por personal de la Comisaría 29ª, luego de ingresar a una vivienda en calle Colón Norte, en Santa Lucía, e intentar robar.

El propietario, apellidado como Vega, de 50 años, había dejado su casa cerrada y, al regresar, encontró a un hombre escondido debajo de una cama. Inmediatamente, cerró la puerta con candado y dio aviso a la policía.

Publicidad

Los efectivos ingresaron a la vivienda con autorización del propietario y aprehendieron a Castro Nahuel, de 29 años. Según el informe policial, no se registraron daños ni faltantes en la propiedad.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Bonomo quien dispuso iniciar un Procedimiento Especial de Flagrancia para investigar el hecho.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS