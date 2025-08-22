Un hombre fue aprehendido por personal de la Comisaría 29ª, luego de ingresar a una vivienda en calle Colón Norte, en Santa Lucía, e intentar robar.

El propietario, apellidado como Vega, de 50 años, había dejado su casa cerrada y, al regresar, encontró a un hombre escondido debajo de una cama. Inmediatamente, cerró la puerta con candado y dio aviso a la policía.

Los efectivos ingresaron a la vivienda con autorización del propietario y aprehendieron a Castro Nahuel, de 29 años. Según el informe policial, no se registraron daños ni faltantes en la propiedad.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Bonomo quien dispuso iniciar un Procedimiento Especial de Flagrancia para investigar el hecho.