La rápida intervención de dos policías evitó una tragedia en Albardón, cuando una madre desesperada pidió auxilio por su hija de apenas nueve meses, que logró sobrevivir gracias a las maniobras de primeros auxilios realizadas por los efectivos.

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio Kirchner, cuando la mujer llegó a la base policial pidiendo auxilio porque su bebé se había ahogado y comenzaba a ponerse morada.

Ante la urgencia, el cabo Matías Calivar y el agente Matías Naranjo acudieron al domicilio de la familia, donde encontraron a la pequeña con serias dificultades para respirar. De inmediato, iniciaron maniobras de primeros auxilios hasta conseguir estabilizarla, mientras solicitaban asistencia médica a través de la radio.

Minutos después, personal de emergencias del 107 arribó al lugar y trasladó a la niña junto a su madre al Hospital Guillermo Rawson. Allí recibió atención especializada y, según fuentes policiales, logró recuperarse.

Los médicos confirmaron que la bebé ya recibió el alta, aunque deberá continuar con tratamiento para prevenir futuros episodios de broncoaspiración.