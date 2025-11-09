Un nadador de 73 años murió este domingo mientras participaba de una competencia en la pileta del predio del Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, generando conmoción entre los presentes. El deportista, oriundo de Casilda, Santa Fe, había viajado especialmente para competir en el Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster, que convocaba a atletas de diferentes provincias.

Según informaron desde la organización, el evento, organizado por la Federación Cordobesa de Natación, se desarrollaba en la pileta olímpica Georgina Bardach, de 50 metros. Este tipo de torneos se realiza de manera regular y reúne a nadadores que han competido en niveles federados, así como también a aficionados, en categorías que van desde los 20 hasta los 75 años. En esta edición, los participantes eran Federados Nacionales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y también había deportistas no federados.

El trágico episodio ocurrió cuando el nadador realizaba una prueba. De acuerdo con fuentes de la Policía de Córdoba, tras salir del agua se descompensó de manera repentina. Inmediatamente, personal del lugar inició maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos no lograron revertir la situación y el hombre falleció.