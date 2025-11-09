La previa del Superclásico en la Bombonera dejó una escena que rápidamente recorrió las redes y los medios: un nene reveló que abandonó su propia comunión para poder estar en la cancha y ver el clásico entre Boca y River. “Salí corriendo de mi comunión para venir a la cancha”, contó sonriente ante la cámara, mientras explicaba que había viajado desde Capital Federal para vivir lo que definió como “un sueño”.

El gesto del chico captó la atención no solo de los hinchas que estaban alrededor, sino también de miles de usuarios en redes sociales, donde el video se viralizó en cuestión de horas. Comentarios emocionados, bromas y mensajes de admiración inundaron las publicaciones relacionadas. Muchos lo calificaron como “un grande”, resaltando su pasión y el sacrificio que había hecho para estar presente en el mítico estadio.

La historia se instaló rápidamente como uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando la intensidad con la que se vive el Superclásico argentino, un evento capaz de atravesar generaciones, contextos y compromisos personales. La imagen del pequeño fanático, vestido de comunión y con sonrisa de oreja a oreja, se convirtió en un símbolo de la pasión y el fervor que rodean a uno de los partidos más emblemáticos del fútbol mundial.