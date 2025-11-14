Provinciales > Tecnología
Un nuevo ecógrafo mejora la atención pediátrica en el Hospital Rawson
POR REDACCIÓN
El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico. Se trata del ecógrafo Philips Epiq Line de última generación cuenta con software actualizado que permite llegar a un mejor diagnóstico con mayor precisión. Cuenta con herramientas Doppler color para hacer estudios vasculares para hígado, riñón, estudio vascular periférico, además de otros estudios y diagnósticos, como malformaciones vasculares.
También cuenta con herramientas de elastografía para evaluar la rigidez de ciertos tejidos, gracias a las cuales se pueden diagnosticar hepatitis crónicas y tiroiditis autoinmunes, entre otros.
Con este equipo se pueden realizar estudios de manera más precisa y veloz, ampliando así la cantidad de diagnósticos, posibilitando mejores opciones de salud para los pacientes pediátricos.
Características técnicas
El moderno ecógrafo multipropósito institucional doppler color “Philips Epiq Line” cuenta con tres trasductores (lineales, convexos y microconvexos), software para elastografía de mamas, hígado y software Dicom – UPS online.
Con la incorporación de esta tecnología, gracias al respaldo del ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia, los pacientes pediátricos podrán ser atendidos con equipamiento de primerísimo nivel en una sala especialmente acondicionada con una hermosa decoración con animales autóctonos en un ambiente amigable exclusivo para ellos.
