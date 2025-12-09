Un grave accidente laboral se registró esta martes en la mina Veladero, donde una máquina operada por un trabajador cayó al vacío desde un acantilado de aproximadamente 20 metros de altura. El hecho ocurrió en la zona conocida como Truckshop, donde habitualmente se realizan tareas de mantenimiento y tránsito de vehículos de gran porte.

Según fuentes cercanas al campamento, el operario, cuya identidad aún no fue confirmada, quedó atrapado dentro de la máquina y sufrió múltiples lesiones. Presenta fuertes golpes en las costillas y posibles fracturas en brazos y piernas. Si bien su estado es delicado, permanece fuera de peligro. Actualmente recibe atención médica en el centro sanitario de la mina y se espera que sea trasladado en ambulancia hacia la ciudad para estudios y cuidados especializados.

Tras el accidente, todas las operaciones en Veladero fueron completamente detenidas por protocolo de seguridad. La actividad se reanudó pasada la mitad del día, una vez realizado el control de la zona y garantizadas las condiciones de trabajo.

Se aguarda un informe oficial de la empresa operadora, que deberá determinar las causas del incidente y si se activarán medidas adicionales de prevención dentro del yacimiento.