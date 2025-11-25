Un hombre murió y otro resultó herido este domingo durante el montaje de un árbol de Navidad en una plaza pública de Manaos, Brasil, cuando una estructura metálica cayó y aplastó a uno de los operarios. El accidente se produjo en Largo São Sebastião y quedó registrado en varios videos captados por testigos que se encontraban en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Antonio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, quien murió en el acto tras ser alcanzado por la enorme estructura. El segundo trabajador, Henes Libório Ramos, de 47, sufrió una fractura en una pierna y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece internado en estado estable.

Las imágenes del hecho también muestran al operador de la grúa, vestido de Papá Noel, saltar de la cabina segundos antes de que la estructura colapsara. El hombre fue identificado como Antonio Benjamín de Lima Cunha, de 57 años, quien había sido contratado únicamente para esa jornada, según informó el portal G1. Tras la tragedia, fue detenido e imputado por homicidio culposo y lesiones corporales.

En el operativo trabajó personal del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias, mientras que la Secretaría de Cultura y Economía Creativa confirmó que la empresa responsable del montaje había presentado toda la documentación requerida para la instalación. Por estas horas, el hecho continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el colapso.