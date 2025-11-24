Un poste cayó en medio de la calle en Rivadavia

Un peligroso incidente ocurrió recientemente en Rivadavia, cuando un poste de luz de más de dos metros se quebró al medio y cayó directamente sobre la calle. Este evento se registró específicamente en la zona de Calle 5 pasando calle Pellegrini.

Tras el impacto, el pilar terminó en el suelo totalmente destruido. La Policía tuvo que intervenir rápidamente para manejar la situación. Desconocen los motivos por los que el poste se partió, por lo que trabajaron cortando el tránsito en el lugar. El tránsito fue cortado por un móvil policial, tal como se pudo ver en las imágenes capturadas por transeúntes.

A pesar de lo impactante que resultaron las imágenes difundidas, se informó que no hubo heridos. El hecho de que la zona sea poco transitada evitó que ocurriera un accidente.

Personal especializado ya trabajaba quitar el poste del lugar.

Respecto al suministro eléctrico, las fuentes indican información contradictoria: en la calurosa tarde, también se registraron varios cortes de electricidad, aunque otras versiones señalan que no hubo cortes de luz en la zona del incidente.

Algunas personas que pasaban por el lugar tomaron fotografías de la escena y las subieron a las redes sociales, donde se pudo ver el pilar en el suelo destruido.