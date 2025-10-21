La Fiscalía de la Cuarta Circunscripción de Río Negro imputó a un profesor de equitación de 67 años por el delito de grooming, tras una denuncia por acoso a una alumna de 13 años en la ciudad de Cipolletti. La medida judicial fue formalizada el lunes según informó el Ministerio Público Fiscal provincial.

La investigación, a cargo de la fiscal adjunta Giovanna Moro de la Fiscalía N° 8, estableció que el hombre habría contactado a la menor mediante mensajes virtuales entre septiembre y noviembre de 2024. Según las evidencias recabadas, el imputado utilizó una identidad falsa, simulando ser un joven para establecer comunicación con la estudiante que concurría a sus clases en un ámbito extraescolar. El análisis de los mensajes demostró que algunos fueron redactados en tercera persona y otros en primera, sugiriendo que el profesor se presentaba como intermediario entre la menor y el supuesto joven.

Entre los mensajes examinados se identificaron frases como "Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos". La hipótesis fiscal sostiene que existía una presunta intención de concretar un delito contra la integridad sexual de la adolescente.

La situación fue detectada cuando los padres de la víctima realizaron la denuncia correspondiente, lo que permitió la intervención judicial y la recolección de medidas probatorias. Entre las pruebas se incluye el testimonio de la menor en Cámara Gesell y el secuestro del teléfono celular del acusado, donde la Policía Judicial halló registros y un número telefónico utilizado para contactar a la niña. El análisis preliminar del dispositivo indicaría que el imputado habría eliminado parte de las conversaciones.

Durante la audiencia formal, la defensora de menores interviniente avaló la acusación fiscal y las evidencias presentadas, mientras que la defensa oficial cuestionó la configuración jurídica de los hechos y solicitó una revisión del cargo. La jueza de Garantías Amorina Sanchez Merlo admitió la formulación de cargos y dispuso el inicio de la etapa de instrucción preparatoria por un período de cuatro meses. La investigación permanece abierta para la incorporación de nuevos elementos y el análisis técnico de las comunicaciones.

Este caso se produce en el mismo municipio donde en agosto último fue detenido otro hombre por grooming, quien habría captado a un menor de 9 años mediante una plataforma de videojuegos, ofreciendo monedas virtuales a cambio de material de contenido sexual.