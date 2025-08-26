Jaime Muñoz, participante sanjuanino de 18 años en La Voz Argentina, superó la etapa de playoffs tras ser seleccionado directamente por su coach, Lali Espósito, para avanzar a la siguiente fase del certamen televisivo. La decisión se dio a conocer durante la emisión del pasado lunes 25 de agosto, en la cual la artista eligió salvarlo sin necesidad de someter su continuidad al voto del público.

Muñoz había interpretado previamente “La Barca” en versión de Luis Miguel durante los playoffs, presentándose por primera vez en el programa sin su guitarra. En esa instancia, Lali había decidido salvar inicialmente a otro participante, Valentino Rossi, dejando al sanjuanino en espera de una definición. Tras escuchar las presentaciones de todos los integrantes de su equipo, la coach incluyó a Muñoz entre los cinco artistas que continuarán en competencia.

El joven cantante se mostró visiblemente emocionado ante el anuncio, reacción que fue compartida por sus compañeros en el escenario. Junto a él, también fueron salvados Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo, completando el grupo que avanza de manera directa.

La trayectoria de Muñoz en el programa ha sido marcada por interpretaciones que destacaron por su potencia vocal y sensibilidad artística. Desde su audición inicial, donde los cuatro coaches giraron sus sillas simultáneamente, hasta sus presentaciones en batallas y knockouts con temas como “Pedacito de cielo” y “Desencuentro” de Goyeneche, el participante ha consolidado un perfil de favorito entre el público y el jurado.

Proveniente de una familia de músicos, Muñoz comenzó su formación guitarristica a los diez años de edad bajo el incentivo de su padre. Además de su desarrollo artístico, practica boxeo como actividad complementaria. Su autenticidad y conexión emocional en el escenario han generado comentarios favorables, incluida una mención de Soledad Pastorutti sobre su potencial para ganar esta edición del certamen.