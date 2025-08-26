Publicidad
El Gobierno esperará el reclamo oficial de UTA par investigar la falta de pagos

El Subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, abordó los trascendidos sobre supuestos impagos de ajustes salariales a la UTA, afirmando que no existe ninguna presentación formal al respecto y que, por lo que su dependencia tiene conocimiento, los pagos están "en orden".

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Por el momento la falta de pago es solo un rumor y no un reclamo formal.

En un contexto de crecientes rumores y trascendidos, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, se refirió a las versiones que circularon desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre la supuesta falta de pago en cuanto a los ajustes salariales que se venían planteando.

Marchese habló con DIARIO HUARPE y fue categórico al señalar que, desde la Subsecretaría de Trabajo, no han recibido "ningún reclamo formal por parte del sindicato" respecto a esta cuestión. El funcionario destacó la predisposición de su cartera para intervenir en situaciones conflictivas, mencionando que han estado "atendiendo las conciliaciones obligatorias cuando habían anunciado medios de fuerza".

Respecto a la situación actual de los pagos salariales a los trabajadores del transporte, el subsecretario Marchese aseguró: "Todo lo referido a pago de salario, tengo entendido que está en orden". Remarcó la importancia de las presentaciones formales para que su área pueda actuar, explicando que "hasta que ellos me hagan una presentación, yo no puedo guiarme por comentarios".

