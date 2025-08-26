La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó una significativa ampliación del beneficio del boleto escolar y docente gratuito, que a partir del 1 de septiembre incluirá a estudiantes y profesores de los departamentos alejados de la provincia. Este anuncio responde a una necesidad planteada por un sector de la comunidad educativa que, hasta el momento, no había podido acceder a este importante apoyo.

Según explicó la ministra Palma, un grupo de docentes y estudiantes de departamentos más distantes no se beneficiaba del boleto escolar gratuito debido a que no utilizan el sistema SUBE para sus viajes. En cambio, ellos adquieren sus pasajes directamente en boletería para trayectos interdepartamentales, como los que se realizan de San Juan a Jáchal o a Calingasta. Aunque los recorridos dentro del mismo departamento no presentaban inconvenientes al utilizar SUBE, los traslados de larga distancia representaban una barrera para acceder al beneficio.

Para solucionar esta situación, el Gobierno provincial ha llevado a cabo un convenio con las empresas de transporte. Gracias a este acuerdo, se logrará la inclusión de estos docentes y estudiantes, asegurando que el beneficio del boleto escolar y docente gratuito sea verdaderamente universal en toda la provincia. La ministra destacó que la idea siempre fue que el beneficio "fuese para todos".

A partir del primer día de septiembre, los beneficiarios podrán dirigirse a las boleterías de las empresas y adquirir su pasaje de manera gratuita. Esta medida no solo representa un alivio económico para miles de familias, sino que también refuerza el compromiso con la equidad en el acceso a la educación en todo el territorio sanjuanino. La ministra Palma expresó su expectativa de que la implementación sea ágil, una vez que la ley de transporte sea tratada en la legislatura y se realice el decreto reglamentario.