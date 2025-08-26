Huarpe Deportivo
¡Bombazo en la Fórmula 1! Cadillac anuncia a sus pilotos para 2026
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
La Fórmula 1 tendrá un nuevo participante en la temporada 2026. Cadillac, con el apoyo de General Motors y TWG Motorsports, ha revelado a los pilotos que los representarán en su estreno: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Este anuncio pone fin a meses de especulaciones que vinculaban a la nueva escudería con pilotos emergentes como Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Jack Doohan, Franco Colapinto y Nicolás Varrone, optando finalmente por la experiencia de dos veteranos de la parrilla.
La estrategia de la nueva escudería, con sede en Silverstone, Reino Unido, se centrará en la experiencia comprobada de sus pilotos. El equipo, que inicialmente operará como cliente de Ferrari, aspira a desarrollar sus propios motores para la temporada 2028. La dirección deportiva estará a cargo de Graeme Lowdon, exdirector de Marussia, quien enfatizó la importancia de contar con pilotos que no solo conocen el camino al éxito, sino que también pueden contribuir a la construcción de un equipo desde sus cimientos.
Pérez, de 35 años, vuelve a la máxima categoría tras una exitosa trayectoria que incluye victorias y podios con equipos como Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y, más recientemente, Red Bull, con el que ganó dos títulos de Constructores en 2022 y 2023. El piloto mexicano ha descrito su incorporación a Cadillac como un capítulo emocionante en su carrera, destacando la ambición y la pasión del proyecto.
Novedades importantes en la Fórmula 1
Por su parte, Bottas, también de 35 años, regresa a la F1 tras su paso por Mercedes, donde contribuyó a la obtención de cinco títulos de Constructores. El finlandés ha manifestado su entusiasmo por la oportunidad de formar parte de un equipo que se construye desde cero, subrayando la visión a largo plazo de Cadillac y la posibilidad de aportar su vasta experiencia en el desarrollo del proyecto.
Con la confirmación de sus pilotos, Cadillac se consolida como la undécima escudería en el campeonato mundial. Este movimiento representa un hito significativo tanto para la expansión de la Fórmula 1 como para la presencia de una de las marcas más icónicas del automovilismo estadounidense en la élite del deporte motor a nivel global.
