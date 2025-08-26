Política > Escándalo en LLA
Karina Milei involucrada por Spagnuolo luego de la Justicia accediera a su celular
La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tomó un giro decisivo esta semana. Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) lograron acceder al celular del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, y realizaron una copia forense de su contenido. Esta información, que será entregada al fiscal federal Franco Picardi, es clave dado que Spagnuolo había mencionado directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una supuesta trama de corrupción.
El teléfono de Spagnuolo fue secuestrado el pasado viernes durante uno de los allanamientos ordenados por el juez de la causa, Sebastián Casanello. Aunque inicialmente no fue hallado en su domicilio, Spagnuolo fue localizado en un barrio privado de Pilar, donde también se le incautaron dos celulares adicionales, dinero y una máquina para contar billetes.
Según las grabaciones filtradas, Spagnuolo habló de una "supuesta trama de corrupción" vinculada a la Andis, donde mencionó a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de su círculo. En estos audios, el exfuncionario fue explícito sobre los presuntos pedidos de coimas a laboratorios de medicamentos que operan con la agencia.
Las acusaciones de Spagnuolo son graves y señalan directamente a la cúpula: “Esta gente está choreando de una manera... A mí me están desfalcando la agencia”, afirmó. Respecto a Karina Milei, sostuvo: “Yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina, porque seguramente le dirán: ‘Es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria... vos Karina te llevaste el tres’. Seguramente le deben hacer una cosa así”. Esto sugiere un esquema donde un porcentaje de las coimas llegaría directamente a la secretaria general de la Presidencia.
Spagnuolo también detalló cómo las exigencias de dinero habrían aumentado, mencionando que proveedores eran instruidos a entregar fondos: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho’. Son más chorros que los Kirchner. ‘Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia’. Por teléfono, así… tac”.
El ex titular de Andis no solo denunció el "choreo" sino que también afirmó tener pruebas contundentes: “Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina”. Esta aseveración pone el foco en el contenido del celular que ahora está siendo peritado, donde "pueden haber datos de interés para la causa información, mensajes y documentos, o no, ya que eventualmente pueden haber sido borrados".
