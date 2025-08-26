El brutal asesinato de Mario Alday, un jubilado de 78 años encontrado sin vida, atado y con signos de asfixia en su casa de Villa del Carril, mantiene en vilo a la provincia. Lo que inicialmente parecía un caso con un único sospechoso, Iván Armando Gamboa, dio un giro con la reciente detención de Ángel Nahuel Flores, complicando la investigación mientras la fiscalía busca determinar al verdadero y único autor del crimen.

El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la UFI Delitos Especiales, fue claro respecto a la nueva detención de Ángel Nahuel Flores, conocido por los apodos de “Pala Ancha” o “Burrito”. Según Gómez, Flores fue detenido gracias a la incesante investigación que incluyó el rastreo de diversas cámaras de seguridad que lo habrían ubicado en la zona del crimen. Además, prendas de vestir secuestradas coincidirían con las que portaba el imputado en los videos.

A pesar de esta nueva detención, el fiscal subrayó que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen a Flores con el primer detenido, Iván Armando Gamboa. Tampoco se estableció una relación previa entre Flores y la víctima, Mario Alday.

Un punto central en la teoría del caso de la fiscalía es que Alday habría salido en búsqueda de compañía la noche de su muerte. Sin embargo, la investigación sostiene que, según las imágenes y el relato de la teoría del caso, el agresor habría ingresado solo al domicilio de la víctima, y se trataría de un único autor del homicidio. Por lo tanto, aunque haya dos detenidos, la labor de la Justicia es determinar con certeza quién de los dos fue el verdadero responsable, a la espera de las pericias científicas. El fiscal Gómez afirmó que Gamboa tampoco fue descartado por completo de la causa, ya que aún no hay elementos suficientes para desvincularlo.

Antecedentes de Flores

La figura de Ángel Nahuel Flores, el segundo detenido, no es ajena a los tribunales de San Juan. Su historial delictivo es extenso y particularmente turbulento.

Flores se hizo tristemente célebre en 2014 por su participación en el brutal asesinato del pequeño Yutiel Castro, de apenas un año y siete meses. El niño falleció por múltiples lesiones, incluyendo fracturas, mordeduras y un daño hepático irreversible. La investigación determinó que la agresión fue perpetrada por Ángel Nahuel y su hermano Jonathan Flores, quien le propinó el golpe mortal. La médica forense contabilizó 40 lesiones en el cuerpo del bebé. En 2018, Ángel Nahuel Flores, por ser menor de edad al momento del hecho, fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su hermano Jonathan recibió prisión perpetua.

Tras recuperar la libertad del penal de Chimbas en 2018, Flores volvió a ser detenido ese mismo año por un intento de robo. En 2019, enfrentó cargos por robo agravado con armas y por infracción a la Ley de Estupefacientes. Su prontuario incluye además detenciones por resistencia a la autoridad.

Un dato llamativo es que el crimen de Yutiel Castro ocurrió a pocas cuadras de la casa de Mario Alday, y Flores residió durante años en esa zona de Villa del Carril.

Iván Armando Gamboa fue el primer y principal sospechoso detenido en el caso de Mario Alday, acusado por la fiscalía de homicidio agravado por criminis causa. Sin embargo, ya dejó de ser el principal sospechoso, pues se sumó Flores a la nómina.

Teoría del caso

La teoría del caso presentada por el fiscal Sebastián Gómez, junto a Agostina Pérez y Adrián Elizondo, reconstruyó que Alday salió de su casa un domingo por la noche y se encontró con su asesino en las inmediaciones de la Plaza Aberastain, descrita como una "zona roja". Ambos se dirigieron en el auto de la víctima hacia el domicilio del jubilado.

Una vez allí, mantuvieron relaciones sexuales. Mientras Alday, de 78 años, se encontraba indefenso, el autor del crimen lo atacó salvajemente, dejándolo inconsciente y atándolo con trapos. Lamentablemente, esta acción obstruyó sus vías respiratorias, provocándole la muerte por asfixia. La autopsia confirmó que Alday falleció por asfixia provocada.

Mario Alberto Alday era un jubilado de la UNSJ. Tenía 78 años. Foto gentileza.

Tras reducir a la víctima, el homicida habría revisado la casa, sustraído objetos de valor y luego se marchó. La fiscalía incluso aseveró que cámaras de la zona lo captaron regresando a la vivienda para provocar un incendio intencional y borrar rastros.

Las cámaras de seguridad del Cisem y de vecinos resultaron claves, para llegar a los dos sospechosos. Aunque en la audiencia de formalización de Gamboa, la defensora oficial Cecilia Mut cuestionó la calidad de las imágenes porque no se notaba con nitidez los sospechosos y señaló que defendido no tenía antecedentes penales.

El juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, ratificó la prisión preventiva de Gamboa, aunque por 30 días en lugar del año solicitado por la fiscalía. El magistrado consideró que una muestra de ADN sería un "elemento de convicción más fuerte" y crucial para confirmar o desestimar la sospecha de que hubo relaciones sexuales.

Gamboa, un cuidacoches o limpiavidrios de 34 años, ya había sido aprehendido por disturbios el mismo día del hallazgo del cuerpo de Alday, aunque recuperó rápidamente su libertad. Fuentes del caso sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con la condición sexual de Alday y un posible vínculo previo con Gamboa.

Con dos hombres detenidos y una misma acusación por el crimen de Mario Alday, la expectativa se centra ahora en los resultados de las pericias, especialmente las de ADN. La fiscalía insiste en que, a pesar de las detenciones, un único autor fue quien terminó con la vida del jubilado. Las pruebas científicas serán determinantes para desvincular o confirmar responsabilidades y esclarecer definitivamente este impactante caso que sacudió a la sociedad sanjuanina.