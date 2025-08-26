La tranquilidad del Parque de Mayo se vio interrumpida por un robo de película. Una joven de apellido Pastén, que buscaba vender su moto Yamaha Crypton 110cc, sufrió la pérdida de su rodado en una maniobra tan burda como efectiva.

La historia comenzó cuando Pastén publicó su moto en redes sociales, atrayendo el interés de un sujeto que se presentó como "Mati Domínguez". Tras contactarse, ambos pactaron un encuentro para el sábado 23 de agosto, a las 22:20 horas, en el extremo oeste del Parque de Mayo, sobre calle Urquiza y a pocos metros de la entrada principal del Estadio Aldo Cantoni, en Capital.

Publicidad

Según relataron fuentes policiales, la joven llegó puntual al encuentro, con la esperanza de cerrar el trato. Poco después, "Mati Domínguez" arribó, y rápidamente entró en confianza con Pastén, llegando incluso a ofrecer un precio por la moto. Sin embargo, antes de concretar la venta, el sujeto le hizo una propuesta aparentemente inocente: "¿Me dejás probarla?". La vendedora, sin sospechar nada, accedió a su pedido.

"Mati Domínguez" se subió a la motocicleta 110cc, la puso en marcha y emprendió viaje. La muchacha pensó que daría una vuelta en las inmediaciones, pero el ladrón encaró por calle Urquiza en dirección al norte y se esfumó. La espera de Pastén se hizo interminable, transformando la ilusión de una venta en la amarga constatación de que había sido víctima de un delincuente.

Publicidad

Tras percatarse de la estafa, la joven se dirigió a pie hasta la Comisaría 4ª para radicar la denuncia. El caso fue tipificado como hurto simple, debido a que no se ejerció violencia alguna durante el hecho. La investigación ha quedado en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes se encuentran abocados a la búsqueda de la motocicleta robada y al paradero de "Mati Domínguez". La comunidad, impactada por la audacia del ladrón, espera que pronto se logre recuperar el vehículo y detener al responsable de este "increíble robo".