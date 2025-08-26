La declaración de Carlos Mañé es una señal clara de que la campaña de cara a 2025 ya está en marcha. El dirigente fue enfático al afirmar que "nadie es dueño de Chimbas y cada elección es diferente". Esta frase no es solo una provocación, sino una estrategia para desarticular la idea de que el peronismo tiene el control absoluto de un departamento clave en el Gran San Juan. Mañé explicó que el objetivo central de la campaña es consolidar el proyecto político del gobernador Orrego en todo el territorio provincial, y en ese sentido, el departamento Chimbas es un eslabón fundamental. "Vamos a tener un excelente resultado en las próximas elecciones dando un gran paso para el espacio y estamos en condiciones de ganar Chimbas", sentenció.

La ambición del oficialismo no se limita a 2025. Una victoria en Chimbas tendría implicancias directas de cara a las elecciones de 2027, cuando se definan las intendencias. Aunque Mañé se mostró cauto sobre este punto, reconoció la importancia del posible triunfo: "Es probable que si nos imponemos en las legislativas en Chimbas, es probable que nos deje bien parados para el 2027". Sin embargo, también matizó sus palabras al señalar que la discusión sobre futuras candidaturas aún no es el foco de su espacio.

Pero la estrategia del oficialismo no solo se basa en el ataque al adversario. Mañé también se refirió a la consolidación de su propia coalición, que ha sumado al Bloquismo en una alianza que, según él, ha sido de colaboración constante. "En el 2019 fuimos candidatos con Mauricio Camacho, pero nunca hemos confrontado, siempre hemos tenido un buen diálogo y un trabajo conjunto", recordó. A su vez, se refirió al contexto de la "Ley de Lemas" de 2023, que llevó a la presencia de múltiples candidatos en su propio frente, un escenario que no generó problemas internos.

El dirigente destacó la importancia de sumar a un partido con la historia del Bloquismo. "Nosotros nos sentimos bien de que un partido centenario, un partido con trayectoria, que ha formado dirigentes, que todavía tiene mucho para ofrecerle a San Juan, se asume a este espacio", afirmó. Con esta declaración, Mañé no solo celebra la unidad, sino que también busca proyectar la fortaleza y la pluralidad de la alianza de gobierno.

Finalmente, Mañé abordó el tema de las candidaturas, un punto de gran interés para el periodismo político. Al ser consultado sobre las aspiraciones de Andrés Chanampa, referente del bloquismo, Mañé fue directo pero diplomático. "Sí, sí, y tengo muy buena relación con Andrés, pero vuelvo a repetirte. O sea, son válidas todas las aspiraciones, pero la discusión de las candidaturas es algo que se va a dar en su momento", concluyó.

Textuales

Carlos Mañé / Dirigente orreguista de Chimbas