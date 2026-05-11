El arte sanjuanino alcanza un hito relevante en la escena federal. Este viernes 15 de mayo, el artista plástico inaugurará una exposición en las salas del Palais de Glace, que actualmente funciona en la Casa Nacional del Bicentenario. A través de esta exhibición, el creador traslada la esencia del territorio y su riqueza paleontológica del Parque Provincial de Ischigualasto al corazón de Buenos Aires

Iván Manrique es un artista nacido en Jáchal.

Nacido en Jáchal y radicado desde hace años en Santa Lucía, el artista de 51 años presentará tres obras seleccionadas que condensan su universo creativo y su vínculo profundo con el paisaje sanjuanino del patrimonio geológico: tríptico que es de la serie Vestigios de la Ciénaga y dos obras de gran formato que son de Vestigios de Ischigualasto.

Hogar (tríptico) De la serie Vestigios.

Allí, Manrique trabaja desde hace más de una década, la experiencia diaria lo llevó a estudiar, observar y registrar la geología y la paleontología del territorio. “Me enamoré del lugar y lo siento como propio. Entonces mi obra se nutre de eso: de las ruinas, los fósiles, los vestigios y las ausencias”, expresó a DIARIO HUARPE. Además, el jachallero relacionó el creciente interés por Ischigualasto con la repercusión de la astrofotografía realizada por Gonzalo Santile, que fue elegida entre las mejores a nivel mundial.

Sobre lo que busca representar con sus obras, Manrique explicó que una de las obras. "Por ejemplo, una de las obras se llama Fósiles sobre el Valle; aparece una formación de geoforas con un color de la tierra típico del Parque Ischigualasto con sus ocres marrones y van flotados como volando unos fósiles de dinosaurio", detalló.

Fósiles sobre el valle De la serie Vestigios de Ischigualasto.

En cambio, otra obra como Piedra con marca se centra en el bloque 11 de la Ruta del Arriero, un sitio atravesado por la historia del tránsito de ganado hacia Huaco y Jáchal. “Es un lugar muy importante y poco conocido”, señaló. Allí, las marcas de arrieros y monogramas del ganado quedaron grabadas en la piedra. En la obra, esa roca aparece suspendida en el espacio: “El hecho de estar flotando es como ponerla en valor, darle otra energía”.

Piedra con Marcas De la Serie Vestigios de Ischigualasto.

Sobre la noticia de haber sido seleccionado para participar en este importante evento, el sanjuanino contó que la confirmación llegó el 28 de abril y que todavía le cuesta asimilarlo. “Yo me presenté a la convocatoria que hizo el Palais de Glace enviando mi catálogo y currículum por mail, y ellos seleccionaron mis obras”, relató.

Las obras del jachallero llegarán a una de las salas más importantes del país.

Entre lo que significó para él este importante logro, el artista expresó: “Mi leitmotiv es pintar”, y esa pasión es la que hoy lo lleva a presentar sus obras en una feria nacional de gran prestigio. Las piezas ya fueron entregadas para el montaje en sala, mientras intenta dimensionar que su trabajo, construido durante años en silencio, ahora estará frente a curadores, especialistas y público de todo el país.

El artista, que viaja con el apoyo del Gobierno de San Juan, el Ministerio de Turismo y Cultura y el Parque Ischigualasto, busca que su obra conecte con un público nacional y especializado. La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de julio y permitirá que miles de visitantes descubran esa energía única de San Juan que Manrique logra capturar en sus lienzos flotantes.

“La expectativa es siempre tratar de dejar en lo más alto a tu lugar, a mi provincia”, concluyó el artista, quien antes de regresar a su tierra verá sus sueños, y sus obras en una de las salas más importantes del país.