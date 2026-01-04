Un video grabado en la noche del sábado pasado encendió la alarma en Sarmiento, luego de que se observara la presencia de pumas merodeando una finca de olivos. Las imágenes fueron registradas por dos hombres que circulaban en moto y lograron captar a los animales desplazándose con total tranquilidad en zona de Los Berros.

En la secuencia se puede ver cómo los pumas caminan entre los cultivos mientras los motociclistas reducen la velocidad para observarlos, sin que los animales muestren signos de huida. El material fue rápidamente viralizado por vecinos de la zona, generando preocupación entre productores y pobladores rurales.

Tras la difusión del video entre los vecinos, algunos afirman que los animales salvajes habrían atacado y devorado terneros pertenecientes a un productor local, lo que incrementó el nivel de alerta.

Por otra parte, el jefe de la Unidad Policía Rural N°4, Marcelo Fernández, contó a DIARIO HUARPE que, basado en testimonios de finqueros y residentes, se trataría de un puma adulto acompañado por dos crías, aunque en el video solo se alcanza a distinguir a dos ejemplares. Por último, informaron que los últimos datos que tienen de los animales es que merodeaban la zona de Tres Esquinas y San Carlos, hacia el sur del departamento.

Hasta el momento, los pumas no han sido capturados ni localizados por las autoridades. Desde la unidad rural solicitan extremar las precauciones y dar aviso inmediato ante cualquier nuevo avistamiento.

Se recuerda a la población que ante cualquier información se comuniquen con la comisaría al teléfono 44941009 o a la policía rural al 2645 20-9133, para que se activen los protocolos correspondientes y se evalúen medidas de seguridad para la población y los animales de la zona.