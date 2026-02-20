San Martín debuta de local en la segunda fecha de la Primera Nacional con una medida que marca un antes y un después: durante esta temporada, ingresarán al estadio solamente los socios con cuota al día. Según explicó el jefe de prensa del club, Hernán Pascual, a DIARIO HUARPE, la institución cuenta con alrededor del 40% de su masa societaria en estado de morosidad tras dejar la Primera División en noviembre pasado y buscan que los hinchas regularicen su situación.

El estreno bajo la modalidad exclusiva de socios será este sábado 21 de febrero, cuando el Verdinegro reciba a Güemes de Santiago del Estero a las 20 en el Estadio Hilario Sánchez. La decisión fue adoptada por la comisión directiva y responde a cuestiones estatutarias y económicas. "Esperamos que la gente apoye", dijo Pascual.

Hernán Pascual, jefe de prensa de San Martín. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

“Estamos esperando, con expectativas altas, que la gente pueda volver a regularizar su situación. Estatutariamente, no podemos hacer procesos de moratoria este año. Las deudas deben abonarse y pueden hacerlo en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito a través de la aplicación”, agregó el jefe de Prensa.

Para facilitar la regularización, el club dispuso atención presencial este viernes de 10 a 13 y de 17 a 21, y este sábado de 10 a 14, por el ingreso de calle Entre Ríos. Además, continúa habilitado el número de WhatsApp 2645215135 para consultar el estado de deuda y activar cuentas suspendidas.

Las personas con cuota al día podrán presencial el partido ante Guemes de Santiago del Estero. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

Desde la institución remarcaron que el aporte de los socios resulta fundamental para sostener la estructura deportiva. San Martín afronta una nueva campaña en la Primera Nacional con un plantel competitivo, mientras que la Copa Proyección mantiene a la reserva en Primera División y las inferiores de AFA comenzarán su actividad en marzo.

“El club trabaja las 24 horas, durante todo el año. No se cierra cuando no hay partidos. El socio es el que le da vida”, enfatizó Pascual, en un mensaje que apunta a reforzar el sentido de pertenencia y a recuperar la base que acompañó al equipo en la máxima categoría.

Este sábado 21, cuando la pelota comience a rodar en Concepción, el desafío no será solo deportivo. También será una prueba del respaldo de su gente en una etapa donde el club apuesta fuerte a consolidarse nuevamente y sostener su proyecto institucional.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, actualmente la masa societaria de San Martín es de aproximadamente 1.100. Por ende, la regularización de los morosos y la captación de nuevos socios va a ser clave para que el Hilario Sánchez esté con un buen marco de público ante Güemes.

Los valores de las cuotas

Desde San Martín aclararon que los valores se mantienen respecto al año pasado y que incluso se registró una baja en las categorías damas y menores.

El socio fútbol —con acceso a popular— tiene un valor de $30.000 para mayores, $25.000 para mujeres y $22.000 para menores (hasta 11 años, según reglamento de AFA).

El socio pleno Platea Este cuesta $40.000 para mayores, $35.000 para mujeres y $32.000 para menores.

En tanto, el socio pleno Platea Oeste baja tiene un valor de $45.000 para mayores, $40.000 para mujeres y $38.000 para menores.

Por último, el socio protector —categoría más alta, con ubicación en Platea Oeste alta— tiene un valor único de $55.000.

Cómo llega San Martín a su debut en Concepción

En lo estrictamente deportivo, San Martín viene de igualar 1-1 ante Chacarita Juniors en el estadio de San Martín de Buenos Aires, en la primera fecha de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino se había puesto en ventaja con gol de Nazareno Fúnez, pero Milton Leyendeker marcó la igualdad antes del descanso.

El empate dejó sensaciones encontradas: buenas intenciones en el juego, pero la sensación de haber dejado escapar dos puntos. Ahora, el desafío será hacerse fuerte en casa, en un Hilario que abrirá sus puertas solo para quienes sostienen la vida institucional del club.

Este sábado no solo estará en juego el resultado. También será una prueba de respaldo en un momento donde San Martín necesita que su gente vuelva a estar presente y comprometida.