Reforma laboral: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el próximo viernes

El oficialismo consiguió este jueves el dictamen favorable para la Reforma Laboral en el Senado de la Nación Argentina y buscará convertirla en ley el próximo viernes en el recinto. El proyecto ingresó a las 8 de la mañana y, apenas cuatro horas después, ya había sido firmado en plenario de comisiones.

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, avanzó tras aceptar en Diputados la eliminación del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad. Con ese cambio, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios y quedó a un paso de la sanción definitiva.

Publicidad

El debate se desarrolló en el Salón Azul del Congreso, bajo la conducción conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Allí se definieron dos caminos posibles: insistir con la versión original o aceptar el texto modificado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Finalmente, prosperó la segunda opción.

Fuerte defensa y duras críticas

La ministra de Seguridad y referente oficialista, Patricia Bullrich, defendió con firmeza el proyecto y se mostró confiada en que el viernes obtendrá la aprobación final. Desde el oficialismo sostienen que la reforma moderniza el sistema laboral y fomenta la generación de empleo.

Publicidad

En la vereda opuesta, el senador peronista Jorge Capitanich denunció “una violación flagrante” del reglamento y cuestionó el impacto sobre los derechos laborales y las finanzas provinciales y municipales. Recordó además el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y advirtió que la norma no garantiza creación de empleo genuino.

También el senador Mariano Recalde criticó el tratamiento integral del paquete legislativo, al señalar que modifica 18 leyes y deroga otras 11 sin un análisis pormenorizado. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos mejora la vida de los trabajadores”, afirmó.

Publicidad

Cambios en comisiones y acusaciones cruzadas

El plenario estuvo atravesado por cambios en la integración de legisladores, lo que generó nuevas objeciones opositoras. Desde el bloque Convicción Federal, el senador Fernando Salino habló de “apuro” y anticipó posibles judicializaciones.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la celeridad del trámite como un signo de eficiencia y urgencia económica. Argumentaron que la Argentina necesita reemplazar estructuras laborales “vetustas” para recuperar competitividad.

Con el dictamen firmado y el recinto convocado para el viernes, el Senado se prepara para una sesión que promete alto voltaje político y que podría marcar un antes y un después en la legislación laboral argentina.