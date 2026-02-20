Un hombre de 36 años fue detenido este jueves tras cometer un violento robo en el Barrio Cóndor, Rivadavia. Uno de los damnificados terminó en el Hospital Marcial Quiroga con heridas.

Los elementos secuestrados por la Policía.

Fuentes policiales destacaron que el acusado interceptó a dos personas y las agredió con un arma blanca. El sujeto, identificado como Carrizo, intentó sustraerles una mochila y, ante la resistencia, los atacó con un hierro tipo cuchillo.

Personal del Comando Oeste arribó rápidamente al lugar tras un llamado de alerta y logró aprehender al violento. Al momento de la detención, el hombre tenía en su poder dos cartuchos y el elemento utilizado durante el intento de robo.

Tras el operativo policial, uno de los damnificados debió ser trasladado al Hospital Marcial Quiroga para recibir asistencia médica debido a las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó el ayudante fiscal, Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma.

Carrizo permanece detenido y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a la espera de la audiencia correspondiente donde se definirá su situación procesal.