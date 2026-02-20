EE.UU. despliega su mayor portaviones en el Mediterráneo en plena tensión con Irán

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, ingresó este viernes al mar Mediterráneo en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

La información fue difundida por el medio israelí The Times of Israel, que citó datos de seguimiento marítimo. La presencia del buque insignia de la Armada estadounidense marca un movimiento estratégico clave en la región.

Publicidad

Un grupo de ataque completo

El despliegue no es aislado. El destructor USS Mahan, de la clase Arleigh Burke, forma parte del grupo de ataque del portaviones y actualmente atraviesa el estrecho de Gibraltar para sumarse a las operaciones en el Mediterráneo.

Estos grupos navales están integrados por buques escolta, submarinos y aeronaves embarcadas, lo que les otorga una capacidad operativa de alto impacto tanto defensivo como ofensivo.

Publicidad

La orden de Trump y el trasfondo con Irán

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de un grupo de portaviones hacia Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con la República Islámica de Irán.

Según reportes internacionales, Washington evalúa distintos escenarios frente a Teherán, incluyendo eventuales acciones militares. En ese marco, la llegada del USS Gerald R. Ford al Mediterráneo es interpretada como una señal de disuasión y una demostración de poder naval.

Publicidad

Mientras la diplomacia intenta evitar una escalada, la presencia del mayor portaviones del planeta en aguas estratégicas vuelve a poner al Mediterráneo en el centro del tablero geopolítico global.