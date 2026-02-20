Entidades representativas del agro argentino destacaron este viernes la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral y del capítulo de incentivos para medianas inversiones, al entender que estas normas son “pasos hacia un marco moderno” que favorece la creación de empleo formal, mayor competitividad y desarrollo productivo en el sector.

La iniciativa oficial obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra en el recinto de Diputados y, tras algunas modificaciones al texto original, deberá regresar al Senado para su sanción final.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) valoró poder incluir elementos clave en el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), lo que, según indicaron, impulsará inversiones en equipamiento como sistemas de riego y mejoras en ganadería, además de incorporar beneficios impositivos como cómputos de IVA para industrias vinculadas al sector.

Desde la entidad también manifestaron su compromiso en seguir trabajando para que la reglamentación de la norma sea práctica y efectiva tanto en su parte laboral como en los incentivos a inversiones.

Coninagro, otra de las organizaciones que integra la mesa de enlace, señaló que la aprobación de la reforma laboral y del RIMI permitirá avanzar “hacia un marco normativo moderno” que fomente el empleo formal y el desarrollo productivo en todo el campo argentino.

Previo a la votación en Diputados, la Sociedad Rural Argentina había pedido una reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo formal y criticó la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en medio del debate por las modificaciones propuestas por el Gobierno.

El conjunto de medidas forma parte del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo nacional para “modernizar” las normas laborales y estimular la inversión, aunque sectores opositores advierten que todavía resta evaluar el impacto social y económico de las reformas propuestas una vez que el proyecto llegue al Senado.