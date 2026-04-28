La Escuela Normal Superior Sarmiento se quedó con el juego de conocimiento en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, de Grupo Huarpe, tras una performance sólida, estratégica y con momentos que marcaron la diferencia desde el arranque. El equipo naranja combinó respuestas precisas y lectura de juego, logró imponerse ante el Colegio Nuestra Señora de la Consolación en un duelo parejo que se resolvió en los detalles.

El programa, emitido por Huarpe TV (19.2 TDA), YouTube, Dailymotion y Kick, volvió a poner en escena a estudiantes de 5° año de toda la provincia, con un incentivo claro: avanzar en la competencia por el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Emilia Pía Aballay y Joaquín Lisandro Bustos, junto al profesor Jorge Luis Roca López. FOTO: DIARIO HUARPE

Desde el inicio, el equipo azul de Consolación —representado por Emilia Pía Aballay y Joaquín Lisandro Bustos, junto al profesor Jorge Luis Roca López— no logró capitalizar su primera jugada en matemática. En contrapartida, Sarmiento —con Donato Marcotti, Juan Calisse y la profesora Luciana Domínguez— abrió el marcador con una respuesta correcta en historia, marcando el tono del encuentro.

El desarrollo fue dinámico y con cambios de ritmo. Consolación logró recuperarse en la segunda ronda con una respuesta acertada en arte, mientras que Sarmiento falló en deportes, dejando el marcador empatado. Sin embargo, el equipo de Capital volvió a inclinar la balanza en la tercera ronda con un acierto en matemática, mientras su rival no logró sumar en la misma categoría.

La cuarta ronda mostró un juego más estratégico: ambos equipos optaron por la ruleta en lugar del comodín y respondieron correctamente en geografía, manteniendo la tensión. Pero en la quinta ronda apareció uno de los puntos de quiebre: mientras Consolación volvió a fallar en matemática, Sarmiento respondió con precisión en ciencia, abordando contenidos vinculados a las placas de San Juan.

Donato Marcotti, Juan Calisse y la profesora Luciana Domínguez. FOTO: DIARIO HUARPE

En la recta final, la diferencia se sostuvo con inteligencia. Consolación apostó al comodín en deportes y respondió correctamente, pero Sarmiento no bajó la guardia y sumó en lengua. En la séptima ronda, el equipo azul volvió a descontar con historia, mientras que Sarmiento tuvo un traspié en arte.

Todo se definió en la octava ronda. Consolación no logró acertar en ciencia, y ese error selló el resultado: Sarmiento se consagró ganador del juego de conocimiento, confirmando una actuación consistente, con decisiones clave y un manejo efectivo de cada instancia.

Más allá del resultado, Consolación mantiene chances en la competencia a través del repechaje en redes sociales, en un formato que sigue ampliando oportunidades y sosteniendo el interés del público.

Sarmiento, con trucos bajo la manga

Uno de los momentos más llamativos del programa lo protagonizó Donato Marcotti, alumno de la Escuela Sarmiento, quien sorprendió a todos con un truco de magia en vivo. La conductora Mari Leiva eligió una carta —el 12 de trébol— y, tras eso, el estudiante mezcló el mazo, alternando cartas al derecho y al revés para reforzar la sensación de desorden total.

Lejos de ser solo un recurso lúdico, el truco terminó en impacto: Marcotti logró encontrar exactamente la carta seleccionada. La secuencia dejó desconcertados tanto a los conductores como a los demás participantes, que no encontraban explicación tras una mezcla aparentemente imposible de rastrear.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes.