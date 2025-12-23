Una familia sanjuanina quedó varada en Chile tras un violento robo

Lo que debía ser un descanso soñado terminó en una pesadilla cargada de angustia, miedo e impotencia para una familia de San Juan que se encontraba de vacaciones en La Serena, Chile. En plena madrugada de este lunes, delincuentes les robaron la camioneta dentro de un condominio privado, se llevaron una importante suma de dinero en dólares y los dejaron varados en el país vecino, sin saber cómo ni cuándo podrán regresar.

El asalto

El hecho ocurrió entre las 00:40 y la 01:00 horas en el Condominio Mirador del Faro, un complejo que se promociona con acceso controlado, guardia de seguridad y cámaras en todo el predio. A pesar de estas medidas, los delincuentes ingresaron al lugar, manipularon una Toyota Hilux SRX que tenía traba volante y alarma, y escaparon violentamente rompiendo el portón de acceso con el mismo vehículo.

Carolina Ortiz, una de las damnificadas, relató que los ladrones realizaron maniobras dentro del predio durante varios minutos y se dieron a la fuga sin ser interceptados, pese a que las cámaras estaban funcionando y había personal de seguridad presente. Este dato genera profunda preocupación sobre la efectividad real de las medidas de seguridad en el complejo.

Las pérdidas

Además del vehículo, los asaltantes se llevaron aproximadamente 3.500 dólares en efectivo (equivalente a más de $5.000.000 argentinos), dinero que la familia tenía destinado a los gastos del viaje y para el regreso a San Juan.

El impacto emocional fue devastador. Como consecuencia del estrés vivido, uno de los integrantes del grupo familiar sufrió un fuerte dolor en el pecho y en el brazo, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia. La familia, compuesta por Carolina, su marido y sus tres hijos, permanece varada en Chile, sin movilidad y con una enorme incertidumbre.

Vacaciones truncadas y búsqueda de justicia

La familia tenía previsto quedarse hasta el 5 de enero, pero tras lo ocurrido, Ortiz reveló que no tienen ánimo de continuar las vacaciones. La denuncia fue realizada de inmediato ante Carabineros de Chile, quienes tomaron los datos y señalaron que informarían si surgían novedades.

Sin embargo, desde la familia aseguran que hay muy poca seguridad y cámaras en la vía pública, lo que dificulta el rastreo del vehículo robado. "Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro", expresó Ortiz.

Reflexión final: la seguridad turística en entredicho

Lejos de casa, sin su camioneta y con el miedo todavía latente, una familia sanjuanina vive horas de desesperación y angustia, esperando respuestas en medio de unas vacaciones que se transformaron en un verdadero calvario. Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades que pueden enfrentar los turistas incluso en alojamientos que ofrecen altos estándares de seguridad, y plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de los complejos turísticos en la protección de sus huéspedes.

Mientras tanto, la familia espera una solución que les permita regresar a San Juan y recuperar, al menos en parte, la tranquilidad que este viaje les arrebató.