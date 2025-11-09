Una joven de 26 años murió en un trágico accidente vial en Colonia Caroya, Córdoba, cuando regresaba a su casa en bicicleta tras completar su jornada laboral. Identificada como Milagros Utrera, la joven había salido de la fábrica de chocolates donde trabajaba como guardia de seguridad, pasó por una panadería cercana y continuó su recorrido habitual hacia su domicilio.

El hecho ocurrió sobre calle 46, entre 17 y 18, cuando un auto Volkswagen Gol Trend la embistió desde atrás y la arrojó violentamente al suelo. Testigos del episodio relataron que, tras el impacto, el conductor aceleró y se dio a la fuga a gran velocidad sin asistir a la víctima. La joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Horas después del siniestro, Claudio Toniatto, de 22 años, se presentó en una comisaría acompañado por su madre y fue detenido. La fiscalía de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, lo imputó por homicidio culposo agravado. En la escena del accidente, los investigadores encontraron parte del paragolpes del vehículo, pieza clave para identificar el modelo y localizarlo posteriormente abandonado. El auto fue secuestrado y permanece bajo peritajes para establecer las circunstancias exactas del impacto.

La muerte de Milagros causó una profunda conmoción en la comunidad. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos expresaron su dolor y exigieron justicia a través de redes sociales. Entre los mensajes se destacó el de una amiga cercana, quien escribió: “Besos al cielo Mili, se te va a extrañar esa sonrisa. Mi vida, lamento tanto esta noticia”.