Lo que comenzó como una simple foto con su mascota en Instagram terminó convirtiéndose en un fenómeno viral cuando un seguidor observó algo inquietante en el fondo de la imagen. El usuario, identificado como @SevelioEV, publicó la secuencia de la historia en su cuenta de X (antes Twitter), donde la publicación superó el millón de reproducciones.

Gracias a la alerta de su amigo, descubrió una inquietante presencia. (Foto: X/SevelioEV)

En la selfie se ve al joven con su gato negro Sparrow sobre las piernas, pero, al observar con más detalle el pasillo detrás de ellos (poco iluminado), un amigo le señaló: “Se ve una persona en la oscuridad”, lo que despertó la atención de otros internautas.

El chico se sacó una selfie con su gato encima de sus piernas, aunque nunca imaginó lo que lograría captar. (Foto: X/SevelioEV)

Tras la advertencia, varios usuarios analizaron la imagen y uno incluso editó la foto aumentando la iluminación, lo que mostró con mayor claridad lo que parece ser una silueta humana en la entrada de una habitación. La publicación generó multitud de comentarios entre quienes interpretaban la figura como algo paranormal o simplemente una ilusión óptica accidental.

Los internautas reaccionaron con asombro y humor: hubo quienes bromeaban con mudarse de casa, mientras otros comentaban sobre la impresión que causó la supuesta presencia. El post se volvió tendencia por el contraste entre una foto cotidiana con una mascota y el detalle inesperado que apareció detrás.

¿Es un fantasma o solo sombras y luz? Hasta ahora no hay evidencia concluyente de que sea algo paranormal; muchos especialistas en edición destacan cómo las sombras y la iluminación pueden generar figuras engañosas en fotografías nocturnas o con bajo contraste. (Análisis general de fenómenos similares)