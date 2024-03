Triste hecho en Rivadavia. Este martes por la mañana, dos jóvenes emprendedoras abrieron su tienda y fábrica de comida saludable, Canela, y se encontraron con el peor escenario. Estaba todo el lugar desordenado y faltaban las máquinas para producir los alimentos, al igual que la materia prima. Las chicas fueron víctimas de un robo en el que perdieron a raíz de la delincuencia un capital de $4.000.000 y la posibilidad de seguir produciendo.

“Esta mañana fuimos a trabajar, nos encontramos con el local destruido, nos sacaron todo y nos dejaron sin la posibilidad de producir”, dijo Camila Carracedo a DIARIO HUARPE.

La joven tiene 25 años y es estudiante de Nutrición. En septiembre de 2023, junto con su amiga Candelaria Savio, de 27 años, y licenciada en el tema, decidieron abrir el emprendimiento Canela, dedicada a la producción de comida congelada saludable.

Cada una empezó a hacer comida en su propia casa y luego de obtener un préstamo del Gobierno, pudieron comprar la maquinaria y trasladarse a un local ubicado en calle Hipólito Irigoyen 1.487 sur, en Rivadavia, a metros del Colegio Mercedario. Hacía tres meses que se había mudado con todas sus pertenencias a ese lugar.

Pero toda esa ilusión, la de emprender, se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Ladrones ingresaron por la ventana trasera del local, tras romper las rejas, y se llevaron seis máquinas, utensilios y bols de cocina y materia prima. Además, los delincuentes se llevaron productos ya terminados, por ejemplo, tartas saludables, el producto estrella de Canela.

Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría 13º para iniciar una investigación que permita hallar a los culpables. Evidentemente, según las fuentes, no fue un robo casual, sino planificado. Los ladrones se llevaron casi todas las cosas de la fábrica de Canela y no sustrajeron el freezer porque no pasaba por la ventana.

La investigación inicial está complicada, debido a que no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el ingreso o egreso de los ladrones del local y porque no hay testigos que hayan visto algo extraño. Uno de los vecinos de las jóvenes contó que estuvo afuera a las 1.30 horas de la madruga y no vio nada raro.

Para Carracedo, el robo se produjo en plena madrugada porque cuando llegaron al lugar, los productos de la heladera, que quedaron afuera, todavía se sentían frescos.