El senador nacional Sergio Uñac encabezará este mediodía un locro político en el camping Luz y Fuerza de Pocito, junto a intendentes y dirigentes del peronismo alineados con su espacio. La convocatoria está prevista para las 13 y será la primera actividad política de peso que realiza en San Juan luego de anunciar en medios nacionales su intención de competir por la presidencia dentro del peronismo.

Según trascendió, al encuentro fueron invitados referentes del uñaquismo como los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge “Koki” Chica, además de legisladores provinciales y presidentes de Junta de departamentos donde el PJ no gobierna. También confirmaron presencia varios intendentes peronistas de distintos puntos de la provincia.

Entre los jefes comunales convocados aparecen Daniela Rodríguez, Fabián Aballay, Juan Carlos Abarca, Romina Rosas, Analía Becerra, José Castro, Matías Espejo, Mario Riveros, Rodolfo Jalife, Daniel Banega, David Domínguez y Sebastián Carbajal.

En ese contexto, el dirigente chimbero Fabián Gramajo confirmó en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, que fue invitado al locro encabezado por Uñac. Sin embargo, aclaró que no podrá asistir debido a un viaje por motivos personales.

Uno de los datos políticos que más ruido generó fue la ausencia de José Luis Gioja entre los invitados. La decisión volvió a exponer la distancia entre ambos sectores del peronismo sanjuanino y alimentó las versiones de que la grieta interna sigue plenamente vigente.