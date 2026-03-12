El cierre de la quinta fecha de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó el certamen al rojo vivo. En un partido vibrante, Unión de Villa Krause no pudo sostener su marcha ideal y cayó en Santa Lucía ante 9 de Julio por 2-0. Los goles del Azul del Este fueron convertidos por Carlos Fernández y Rodrigo Ozán, quienes le quitaron el invicto al equipo de Rawson.

Por otro lado, en un duelo de candidatos que quedó en deuda, Juventud Zondina y Peñarol no pasaron del cero en el departamento del Oeste. Estos resultados generaron un amontonamiento en la parte alta de la tabla que promete un fin de semana de alto impacto.

Publicidad

Así quedaron las posiciones

Con el cierre de la jornada, la tabla de arriba quedó para alquilar balcones: como líderes quedaron Unión y Atenas con 12 puntos, luego les siguen Desamparados y Colón con 11 puntos y muy de cerca y expectantes Marquesado y López Peláez con 10 unidades.

La programación de la Fecha 6: se juega todo el domingo

La Liga Sanjuanina no da respiro y ya confirmó cómo se disputará el próximo capítulo. La mayoría de la acción se concentrará el domingo 15 de marzo, con partidos clave por la permanencia y la lucha de arriba.

Publicidad

Sábado 14 de Marzo (17:00 hs)

Villa Ibáñez vs. Trinidad | Cancha: San Lorenzo de Ullum.

Domingo 15 de Marzo (17:00 hs)

9 de Julio vs. López Peláez | Cancha: 9 de Julio.

Peñarol vs. San Lorenzo | Cancha: Peñarol.

Alianza vs. Atenas | Cancha: Alianza.

Rivadavia vs. Colón | Cancha: Rivadavia.

Carpintería vs. Def. de Argentinos | Cancha: Carpintería.

Sarmiento vs. Minero | Cancha: Sarmiento.

Domingo 15 de Marzo

Unión vs. Juventud Zondina | 19:30 hs | Cancha: Unión.

Desamparados vs. Marquesado | 20:30 hs | Cancha: Desamparados.