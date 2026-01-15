Unión de Villa Krause ya conoce quiénes impartirán justicia en uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto sanjuanino tendrá terna arbitral cordobesa para el cruce ante FADEP de Mendoza, correspondiente a la semifinal de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro se disputará este 16 de enero, desde las 21.45, en el estadio 12 de Octubre, donde el Azul buscará dar un paso decisivo rumbo a la final regional. El árbitro principal será Leandro Domínguez, de Oncativo, quien estará acompañado por Lautaro Tuninetti (Corral de Bustos) y Mario Oyola (Bell Ville) como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Federico Valle, también de Oncativo.

Publicidad

Leandro Domínguez será encargado de impartir justicia en el encuentro entre Unión y FADEP.

Unión llega a esta instancia luego de eliminar a Atlético Peñaflor de San Martín en una serie exigente. En el partido de ida se impuso por 2-0, mientras que la revancha terminó 2-2 en un encuentro intenso y duro, que confirmó la clasificación del conjunto sanjuanino.

Por el lado de FADEP, el equipo mendocino accedió a la semifinal tras dejar en el camino a Atlético Argentino. En la ida ganó por 1-0 y en la revancha volvió a imponerse con autoridad por 3-1, sellando su pase con un global contundente.

Publicidad

En la otra llave de la Región Cuyo, Huracán de San Rafael se medirá con Estudiantes de San Luis el 18 de enero, desde las 21. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Andrés Sosa, de Pascañas, acompañado por Santiago Gudiño y Matías López, mientras que Lucas Giraudo será el cuarto árbitro.

Así, el Torneo Regional Federal Amateur entra en su etapa decisiva en la Región Cuyo, con dos semifinales que prometen alto voltaje, estadios colmados y el sueño intacto de llegar a la final regional y seguir en carrera por el ascenso.