La modelo señalada como amante de Macri se equivocó y confirmó su romance

Aunque Chloé Bello manifestó estar "soltera y feliz" para desestimar los rumores de un romance con Mauricio Macri, una revelación del periodista Luis Corbacho en el ciclo de streaming Cuentas Claras (El Cronista), conducido por Cata de Elía, reavivó la polémica.

El comunicador relató que, durante una cena donde coincidieron casualmente, la modelo se le acercó y le dijo: "Ay Luisito, hace mil que no te veo. Ayer estaba con Mauricio viendo tus stories y nos matamos de risa". Según Corbacho, ella también añadió: "Le dije a Mauricio que sos re gracioso y que tenemos que ir a comer".

Este testimonio contradice la desmentida pública que Bello realizó luego de que Yanina Latorre instalara inicialmente la versión de un acercamiento entre ambos. Corbacho fue enfático al asegurar que su relato no es un invento: "Fue así literal, esto no es un invento. Había gente en la mesa, no me dijo que no lo cuente". El periodista también subrayó la intención detrás de las palabras de la modelo al señalar que "sabe que soy periodista y me lo dijo".

Ante cualquier duda sobre la identidad del hombre mencionado, el periodista aclaró: "No conozco a otro Mauricio, no es que tenemos un Mauricio en común". Tras el intercambio, Corbacho chequeó las noticias en Google y confirmó que el tema ya era objeto de especulaciones en los medios.