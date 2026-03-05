El novio de Wanda Nara le propuso casamiento: por qué lo rechazó frente a todos

Wanda Nara y Martín Migueles atraviesan un gran momento tras superar una crisis y una breve separación. Durante su estadía en Milán, Migueles decidió hacer pública su intención de formalizar la relación mediante una historia de Instagram. El empresario compartió una imagen de ambos cenando en la ciudad italiana con una pregunta directa: "¿Te querés casar conmigo?".

A pesar del gesto, la conductora no reposteó la publicación y se limitó a compartir imágenes de sus paseos, manteniendo su postura de no volver a casarse ahora que sus hijos son grandes y ella goza de plenitud laboral. Nara reveló que Migueles insiste en pasar por el altar porque nunca se ha casado, pero comentó: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”.

Anteriormente, ante la duda de una seguidora sobre si estaba dispuesta a volver a casarse, la conductora de MasterChef Celebrity fue determinante al responder: "¿What? El 50 a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento". Por ahora, la empresaria parece firme en su decisión de evitar compromisos legales tradicionales.