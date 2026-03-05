La mística del hockey sobre patines volvió a encenderse en San Juan con el inicio de una nueva edición del Torneo del Sol, organizado por el Club Hispano. La jornada inaugural de Primera División dejó un saldo positivo para los equipos visitantes y una tabla de posiciones que ya empieza a mostrar a los primeros candidatos de cada zona.

Colón e Hispano cerraron la jornada del miércoles en el comienzo del Torneo del Sol. FOTO DIARIO HUARPE.

En el duelo que abrió el campeonato, Aberastain impuso su jerarquía en la calle Paula Albarracín de Sarmiento al vencer por 4-2 a Hispano B. Con este triunfo, el equipo de Pocito se acomodó en lo más alto de la Zona A con 3 unidades. Por la misma zona, la UVT también sumó de a tres tras un ajustado 3-2 sobre Caucetera UDC en el encuentro interzonal.

Publicidad

El cierre de la noche estuvo a cargo del dueño de casa, Hispano A, y Colón Junior. En un partido de dientes apretados y mucha paridad, no lograron sacarse ventajas y terminaron repartiendo puntos tras igualar 1-1. Con este resultado, ambos equipos lideran en la Zona B, mientras que Caucetera cierra la tabla sin unidades tras su caída en el debut.

Acción por duplicado: el Aldo Cantoni también abre sus puertas

El campeonato no da respiro y este jueves 5 de marzo tendrá continuidad con tres encuentros que prometen emociones fuertes. La atención se dividirá entre la cancha ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento y el gigante del Parque de Mayo.

Publicidad

En la sede de Hispano, el equipo de Primera de Hispano A se medirá ante Caucetera a partir de las 22, buscando su primera victoria en el certamen. En paralelo, el Estadio Aldo Cantoni recibirá una doble jornada de alto vuelo: Hispano B vs. Colón Junior a las 21 y Aberastain vs. UVT a las 22.

Se espera un gran marco de público para acompañar una de las citas más tradicionales del verano sanjuanino, que sirve como termómetro ideal para lo que será la temporada oficial de la disciplina.