UPCN San Juan Vóley se prepara para su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 con la primera fecha del Tour 1 que se disputará del 6 al 9 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán. El equipo debutará enfrentando a River Plate el jueves 6 de noviembre a las 15:00, continuará su participación frente a Tucumán de Gimnasia el viernes 7 a las 21:00 y cerrará el tour el domingo 9 a las 18:00 contra Waiwen Vóley Club.

El plantel de UPCN combina jugadores experimentados con nuevas incorporaciones. El cuerpo técnico, liderado por Fabián Armoa, alternó una pretemporada de alta intensidad con trabajo táctico especializado para llegar en óptimas condiciones. Entre los jugadores se destacan los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; receptores punta Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich; opuestos Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia); y los líberos Pedro Besso y Federico Trucco.

Publicidad

La Liga de Vóleibol Argentina contará en la temporada 2025/26 con la participación de 10 equipos: Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia, Waiwen y UPCN San Juan. La fase regular se disputará en seis tours distribuidos entre noviembre y febrero, siendo el tercer tour en San Juan.

Calendario de la fase regular:

Tour 1: 06/11 al 09/11 – Tucumán (Monteros Vóley)

Tour 2: 20/11 al 23/11 – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

Tour 3: 04/12 al 07/12 – San Juan (UPCN)

Tour 4: 15/01 al 18/01 – AMBA (Boca Juniors)

Tour 5: 29/01 al 01/02 – Comodoro Rivadavia (Waiwen)

Tour 6: 12/02 al 15/02 – CABA (River Plate)

UPCN inicia así una temporada en la que buscará mantener su nivel competitivo y aspirar a los primeros puestos, apoyado en un plantel sólido y en la planificación estratégica del cuerpo técnico.