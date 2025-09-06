Huarpe Deportivo > Tenis
US Open 2025: Horacio Zeballos y Marcel Granollers juegan la final de dobles
POR REDACCIÓN
El US Open 2025 definirá este sábado a sus campeones masculinos de dobles y el argentino Horacio Zeballos tendrá la posibilidad de sumar un título de Grand Slam a su carrera. Junto al español Marcel Granollers, la pareja enfrentará a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, en un duelo que se disputará desde las 13, hora argentina, en el estadio Louis Armstrong.
Los británicos, sextos preclasificados, llegan a la definición tras superar en una durísima semifinal a Yuki Bhambri y Michael Venus, en un partido que se estiró a tres sets con parciales de 6-7(2), 7-6(5) y 6-4. Salisbury, con cuatro coronas de Grand Slam en dobles, ya conquistó tres veces el US Open junto a Rajeev Ram y busca repetir la hazaña con su nuevo compañero.
Por su parte, Zeballos y Granollers (quintos favoritos) mostraron jerarquía en su cruce de semifinales ante los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy, la revelación del torneo. Con un arranque sólido y un saque implacable, se quedaron con el primer set 6-3. Aunque los locales reaccionaron y empataron el partido con otro 6-3, la experiencia del binomio hispano-argentino fue decisiva: quebraron rápido en el tercer set y cerraron el triunfo con un contundente 6-1.
La final tiene un condimento especial: será una revancha para Salisbury y Skupski, que cayeron ante Zeballos y Granollers en la definición de Roland Garros 2025. Ahora buscarán vengarse en Nueva York, mientras que el marplatense, a sus 40 años, intentará agrandar su legado en el tenis argentino.
Tras la final, Zeballos viajará a Países Bajos para sumarse al equipo nacional de Copa Davis, que jugará en Groningen por un lugar en el Final 8 de noviembre.
