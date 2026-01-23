Si todavía no hubo posibilidad para algún miembro de la familia de hacer un viaje de vacaciones, no hay que desanimarse. Este verano ofrece varias propuestas alternativas para tomarse un merecido descanso después de un arduo año laboral. Y sí, hay opciones para la recreación, el aprendizaje artístico, la cultivación personal y el esparcimiento para hacerlo con otros y no en soledad.

Ese es el espíritu que tiene el nuevo ciclo de talleres gratuitos que implementa la Municipalidad de Rivadavia, a través de “Cultura en Conexión”. Se trata de una serie de instancias donde chicos, adolescentes, jóvenes y adultos pueden aprender a las bases de la danza y compartirlo en comunidad, sea con familiares, parientes o vecinos.

Son actividades libres y sin costo o arancel. Tampoco se requiere inscripción previa. Para asistir a las clases solo basta con voluntad y deseo de participar. Este ciclo tiene lugar en la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia, los días lunes, miércoles y jueves a las 21 horas, con una grilla semanal que incluye distintos ritmos: salsa y bachata los lunes, folklore y danzas tradicionales, los miércoles y los jueves tango.

La iniciativa apunta a fortalecer la acción comunitaria y cultural de la zona y poder ser una alternativa amena durante este receso de verano. En diálogo con Diario Huarpe, Fanny Juárez, secretaría de gobierno del municipio, comentó respecto a este espacio recreativo: “estas actividades pensadas para la familia, nos está dando resultados satisfactorios por la convocatoria que estamos logrando.

Observamos cómo se propicia un encuentro afectivo entre abuelos y nietos, padres y madres. Haber elegido el paseo cívico fue un acierto porque la concurrencia es muy activa y muchas personas vienen, toman un descanso, toman mate y de a poco se van acercando a los talleres”.

Las clases comienzan a las 21 hs. y duran hasta las 22:30 hs. Cuando culmina esta etapa, se libera la pista y prácticamente, los participantes siguen bailando libremente.

Los profesores Juanchi González, Pauli Canteros y Gastón Rodríguez son quienes coordinan los encuentros. “Es la primera vez que implementamos este ciclo con este nombre y con esta modalidad y nos está yendo muy bien”, destacó la funcionaria.

Además, este programa cultural incorporó también una nueva actividad para los viernes. Con el nombre de “DivertiPlay”, enfocado más al público joven, consiste en una instancia de puesta en valor y fomento a la práctica de los juegos de mesa.

Hay de todo tipo, desde los clásicos y tradicionales como el ajedrez, las damas, la lotería, hasta el reconocido Carrera de Mente. Por si fuera poco, ahora sumarán este fin de semana una mesa de ping pong para armar campeonatos. Esta iniciativa se desarrolla en la casa de la cultura de Rivadavia (Libertador 5168 oeste) y también, con participación libre y gratuita.

“Es la grata sorpresa de este verano”, dijo Fanny. La prueba piloto del viernes pasado, resultó positiva y superó las expectativas en cuanto a convocatoria. “Logramos reunir cerca de cien personas. Lo bueno de todo esto, es que las familias pueden interactuar con otros grupos entre sí aprovechando este lugar que ya representa un punto de acercamiento, de recreación y de comunidad. Esa es la intención de todo esto”, dijo la secretaria.

Este ciclo continuará realizándose de manera sostenida a lo largo de todo el verano, hasta el comienzo del próximo ciclo lectivo.