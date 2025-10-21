Valentín Colo Barco vuelve a llamar la atención de los grandes de Europa gracias a su destacada temporada en el Racing de Estrasburgo. Según el medio alemán TZ München, el Bayern Múnich sigue de cerca al argentino y analiza presentar una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase.

El futbolista, de 21 años, aterrizó en Estrasburgo en enero de 2025 tras un paso irregular por Brighton, equipo de la Premier League. El club francés pagó aproximadamente 10 millones de euros por su ficha y le firmó contrato hasta 2029. Desde su llegada, el equipo ha mejorado notablemente y actualmente se ubica en el tercer puesto de la Ligue 1.

La transformación de Barco ha sido notable: el cuerpo técnico lo trasladó del lateral izquierdo al mediocampo interno, donde se convirtió en el motor del equipo. Con mayor libertad para proyectarse y participar en el juego ofensivo, se erige como pieza clave de un Estrasburgo que sorprende en el torneo francés.

Medios alemanes destacan que ojeadores del Bayern Múnich asisten a cada partido del Estrasburgo para evaluar al argentino, considerado una opción para reforzar la banda izquierda del club bávaro. Hasta el momento, no se registró una oferta formal, por lo que la operación permanece en la esfera de los rumores.

De concretarse, el traspaso sería uno de los más altos para un jugador argentino en la Ligue 1. Para Estrasburgo sería un negocio extraordinario, y para Barco significaría dar un salto a la élite europea, manteniendo además su proyección en la Selección Argentina.

El Colo Barco vive un momento clave en su carrera: su reinvención en Francia lo ha colocado nuevamente en la vidriera de los grandes clubes europeos y, de mantener su rendimiento, podría consolidarse como una de las figuras emergentes del fútbol argentino en el exterior.