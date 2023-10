Luego que DIARIO HUARPE visibilizara el sentir del pueblo vallista ante la exploración minera que se está llevando a cabo en las Sierras Pampeanas, este medio intentó en varias oportunidades comunicarse con el intendente Omar Ortiz y con la presidente del Concejo Deliberante, Viviana Chávez, para conocer sus pareceres, pero, lamentablemente, ninguno de los dos atendió los llamados y tampoco respondieron los mensajes. No obstante, el único de los funcionarios que atendió el teléfono fue el concejal Matías Luna, quien aseguró que ellos nunca fueron informados sobre lo que se iba a hacer en la sierras, y que tampoco entró algún pedido de habilitación al respecto.

“Yo no quiero herir la sensibilidad de nadie”, empezó diciendo el concejal, “pero a nosotros nunca nos informaron de que esto se iba a hacer en nuestras sierras. Y tampoco nunca entró al Concejo un pedido o solicitud de permiso o habilitación desde la empresa, desde el Ministerio de Minería o el Ejecutivo municipal, para que esta actividad se lleve a cabo”, sentenció.

Matías Luna.

Sorpresa y media

Cabe recordar que fue a principios de agosto de este año, cuando el Gobierno de San Juan oficializó que la empresa Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, iba a comenzar con los trabajos de exploración en Santo Domingo, en la zona en la que se encuentra el Cerro La Huerta, localidad de Marayes (límite entre los departamentos Valle Fértil y Caucete), en el terreno geológico que se conoce como Sierras Pampeanas, el Área Natural Protegida más grande e importante de San Juan.

El concejal aseguró que se enteró por una publicación que se hizo en la página oficial del municipio, en la cual, el intendente Ortiz salía en una foto con los directivos de la empresa, anunciando el comienzo de la exploración.

Por esta publicación se anotician los concejales y el pueblo de Valle Fértil de la actividad minera en las Sierras Pampeanas.

“A raíz de esta situación, invitamos a la empresa y al intendente al Concejo para que nos explicasen de qué se trataba todo esto”, contó. “Y de ese encuentro salió la idea de hacer una asamblea en Chucuma, para explicarle a la gente de allá”. Luego agregó: “Yo, verbal y particularmente, en ese momento, le solicité al encargado de la empresa -creo que se llama Iván-, que traiga por escrito el informe de Impacto Ambiental. O sea, yo se lo pedí, y hay testigo de eso. Inclusive, en esa asamblea, yo les dije que tendrían que haber venido con la información por escrito, porque eso, de última, nos da tranquilidad a todos”.

Según el funcionario, al cuerpo legislativo municipal solo les informaron, verbalmente, que la empresa tiene todas las habilitaciones ambientales para trabajar en la zona. No obstante, a él le quedan algunas dudas al respecto.

“Por lo que nos informaron ese día, no por escrito, que obviamente es como no tener nada, todas las habilitaciones ambientales estarían”, dijo Luna. “Es decir, estarían habilitados para hacer la exploración y esa es la realidad. Pero bueno, hay muchas cosas en el costado que no cierran y por ahí, hay que ser cautos con este tema, porque es muy sensible y la gente está sensible. Así que, dar una opinión, sin información concreta, es un poco irresponsable”.

Lo digo o no lo digo

Ante la insistencia de DIARIO HUARPE sobre la postura que tiene el concejal frente al tema, Luna manifestó: “Yo hasta que no tenga más información sobre el tema, me voy a mantener cauto de esta situación y no voy a opinar”, dijo. “Y realmente, me está preocupando más otro tema, y que tiene que ver con una toma de lotes y terrenos, que son fiscales, del otro lado del río. Ya tenemos 70 familias apostadas y usurpando esos terrenos, así que, ahora estoy con ese tema”.

No conforme con la respuesta, DIARIO HUARPE instó al funcionario, a explayarse un poco más sobre el tema, y pese a su incomodidad y resistencia a hacerlo, compartió otras citas que valen prestarle atención.

“Sabemos que hay mucha gente que está en contra de la megaminería y tienen sus motivos. Pero hay que ver que es lo mejor para nuestro departamento. Yo siempre voy a defender lo que diga la mayoría. Ahora bien... ¿Tiene su beneficio la minería? Por supuesto que tiene beneficios. Pero si la gente no quiere, no quiere y no podemos ir contra eso”.

Por último el funcionario agregó: “La megaminería tiene un impacto económico importante, tiene un impacto social importante y también tiene un impacto ambiental importante, como lo tiene toda actividad humana. Y si esto va a generar recursos económicos para crecer y desarrollarse económicamente, puede ser un punto. Pero, si Valle Fértil va a terminar siendo un Iglesia, no vale la pena. Iglesia, en 20 años de minería, no ha crecido en su economía. Reciben millones y millones de la minería y no ha podido desarrollar a las personas que viven en el departamento. No han podido generar una empresa, una fábrica... Entonces, si Valle Fértil va a ser así con minería, yo prefiero que no vengan y que dejemos todo como está. Y nos dediquemos al turismo, a generarle valor agregado a nuestros frutos, a nuestra agricultura. La minería tiene que ser para el desarrollo, y si no hay desarrollo, no nos conviene”, concluyó.