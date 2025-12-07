Tras las fuertes lluvias que se registraron el sábado por la noche en San Juan, una creciente descendió por el cauce del Río Las Talas, en Valle Fértil, y avanzó sobre la Ruta 510, dejando completamente intransitable un tramo clave que conecta a varias localidades del departamento.

El fenómeno se produjo por las precipitaciones intensas que se dieron en la zona serrana, donde el caudal aumenta con rapidez y desciende hacia los sectores bajos. La creciente arrastró sedimentos, ramas y barro, lo que obligó a frenar la circulación y a advertir a los conductores sobre el riesgo de avanzar.

En las imágenes registradas por vecinos se observa cómo el agua cubre el camino y atraviesa la calzada con fuerza, impidiendo el paso de vehículos livianos y pesados. Las autoridades locales recomiendan evitar la zona hasta que el nivel descienda y personal vial pueda evaluar las condiciones del terreno.

La Ruta 510 es un corredor fundamental de Valle Fértil, por lo que se espera que la normalización demore hasta que el agua escurra y se despejen los materiales arrastrados por la creciente. Mientras tanto, se solicita extremar la precaución y optar por vías alternativas en caso de ser necesario.