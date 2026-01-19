Una emergencia geológica en los barrios Sismográfica y El Marquesado de Comodoro Rivadavia obligó a evacuar de manera urgente a más de 90 familias este domingo tras un desplazamiento del cerro Hermitte, informaron autoridades locales y vecinos afectados. El movimiento del terreno causó grietas profundas, hundimientos y daños estructurales que hicieron inhabitables numerosas viviendas.

Los testimonios de los evacuados describen momentos de pánico e incertidumbre. “Mi casa se abrió al medio”, relató uno de los vecinos, refiriéndose a una fractura que atravesó su vivienda de punta a punta, obligándolo a dejarla junto a su familia con lo puesto. Otros residentes reportaron ruidos como “explosiones”, crujidos constantes del suelo y el colapso parcial de muros y techos antes de que el movimiento se intensificara.

Los equipos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad coordinaron las evacuaciones preventivas, trasladando a los afectados a centros de emergencia mientras se monitorea la estabilidad del cerro. Muchos vecinos abandonaron sus hogares con sus mascotas y algunos efectos personales, en un clima de tensión y preocupación por el futuro de sus viviendas.

Además de los daños en las casas, el fenómeno geológico afectó la infraestructura básica de la zona: se confirmaron fugas de gas por rotura de cañerías y se interrumpieron los servicios de agua y gas, por lo que las autoridades declararon el área como de alto riesgo. La incertidumbre persiste entre los habitantes, algunos de los cuales temen que sus hogares puedan colapsar definitivamente si continúan los movimientos del terreno.

La situación volvió a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las urbanizaciones en zonas de laderas inestables y la necesidad de reforzar criterios de planificación urbana en Comodoro Rivadavia.